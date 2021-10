Fiamme nella notte a Roma: brucia e poi crolla lo storico Ponte dell'Industria

ROMA - Ha preso fuoco nella notte all'improvviso il celebre Ponte ”di ferro” dell'Industria, che solca il Tevere nel quartiere Ostiense, a sud di Trastevere (ma sull'altro lato del fiume) e di Testaccio.

Dopo le fiamme, divampate a ridosso della mezzanotte e che hanno poi bruciato per diverse ore, il crollo parziale nel fiume sottostante che si è anche tradotto in un blackout - anche del gas - in diverse aree limitrofe.

L'ipotesi, scrive il Corriere della Sera, è che possano aver preso fuoco dei cavi interni alla struttura oppure che il rogo sia partito dalle baracche che si trovano ai suoi piedi. Il dolo, al momento, non è ancora escluso.

Stando ai primi sopralluoghi dei soccorsi, attivi fino all'alba, non vi sarebbero vittime o feriti. Resta però danneggiata in maniera importante - e forse irreparabile - la struttura che, malgrado sia stata costruita nel 1863, resta un'arteria fondamentale per la mobilità cittadina.

«Stringe il cuore vedere un pezzo di storia ridotto così», ha commentato a caldo la sindaca Virginia Raggi giunta sul posto nella notte, prevista per oggi - tra l'altro giornata di elezioni comunali in diversi comuni italiani, Roma compresa - una giunta speciale per fronteggiare l'emergenza.

Emergenza che soprattutto lunedì, con l'inizio della settimana lavorativa, si farà senz'altro sentire e verosimilmente si tradurrà in un collasso delle già vessatissime arterie stradali capitoline.

🔴 #Roma, #incendio Ponte dell’Industria. Prosegue il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco per la messa in sicurezza dell'area. Esclusa la presenza di persone coinvolte



Foto e video su https://t.co/hh5VasGt97 https://t.co/fwqJcpAcuh pic.twitter.com/uKX50onGj2 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 3, 2021

