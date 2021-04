Il ritardo nelle vaccinazioni che mette a rischio le Olimpiadi

TOKYO - Attualmente il Giappone è fra i paesi più in ritardo per quanto riguarda lo sforzo vaccinale, una lentezza - questa - che oscura le imminenti (mancano poi solo 3 mesi) Olimpiadi.

Al momento, riporta il Guardian, solo l'1.3% della popolazione ha ricevuto almeno una delle due dosi di vaccino, per fare un paragone negli Stati Uniti è il 40% e nel Regno Unito il 49% e in Francia il 20%. A essere vaccinati, al momento, sono solo una parte del personale sanitario e solo 74mila over 65.

Al momento sull'isola l'unico vaccino approvato è quello di Pfizer/BioNTech, il che lascia il Paese in balia dell'export dall'Europa. Una decisione riguardo ad AstraZeneca e/o Moderna è attesa nei prossimi giorni.

Oltre a problemi di tipo logistico come questi, a spiegare la lentezza del Giappone, anche il fatto che il coronavirus non si è mai fatto davvero sentire, almeno fino agli inizi del 2021. Questo ha portato a decidere d'intraprendere la campagna con evidente ritardo rispetto alle altre nazioni (in alcuni casi anche di 3-4 mesi).