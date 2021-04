Spari in un supermercato a Long Island, almeno una persona è rimasta uccisa

NEW YORK - È di una vittima e 2 feriti il bilancio parziale di una sparatoria avvenuta oggi in un negozio di alimentari nell'area suburbana di New York.

Stando a quanto riportato da Fox News, lo sparatore - armato di pistola - sarebbe in fuga dopo aver colpito 3 persone. A perdere la vita, riporta la CNN, un dipendente 49enne del supermercato.

Come confermato dalla polizia della Contea di Nassau, gli spari sono stati esplosi attorno a mezzogiorno negli uffici manageriali, di un supermercato nel quartiere di West Hempstead.

Per motivi di sicurezza le scuole adiacenti sono state messe in lockdown e gli abitanti del quartiere sono stati invitati a non lasciare le loro abitazioni.

Questa di New York è l'ennesima sparatoria dall'esito letale negli Stati Uniti, in un triste striscia consecutiva che sembra non avere soluzione di continuità.