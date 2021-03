Come sta veramente il presidente tanzaniano?

DODOMA - Le reali condizioni di salute di John Magufuli, il presidente della Tanzania, hanno assunto negli ultimi giorni i contorni di un giallo.

Mentre il governo di Dodoma resta nel più totale silenzio, le uniche informazioni sono quelle rese note dal leader dell'opposizione Tundu Lissu, che ha spiegato che Magufuli è stato ricoverato dopo aver contratto il Covid-19. Prima a Nairobi, come lo stesso Lissu ha detto anche alla BBC, e successivamente in India.

«L'uomo che ha dichiarato vittoria contro il coronavirus è stato trasferito questo pomeriggio in India», ha scritto su Twitter, aggiungendo che «il Kenya non vuole trovarsi in imbarazzo», nel caso la situazione dovesse concludersi tragicamente, e che «il negazionismo contro il Covid» si è «trasformato in un boomerang». Stando a quanto dichiarato da Lissu alla BBC, le condizioni di Magufuli sarebbero molto gravi.

Il presidente tanzaniano non è stato visto più visto in pubblico dalla fine del mese di febbraio. La sua ultima apparizione risale a una dozzina di giorni fa.

Negazionismo di stato

Di recente, il capo di stato tanzaniano aveva pure etichettato come «pericolosi» e rifiutato i vaccini contro il Covid-19, dichiarando che per combattere la malattia si poteva ricorrere ai rimedi naturali e alla preghiera.

La fine dell'emergenza sanitaria in Tanzania, o meglio, il momento in cui il governo ha deciso che la pandemia nel paese africano non esisteva più, risale al maggio del 2020. L'8 di quel mese è stata l'ultima volta in cui le autorità sanitarie del paese hanno aggiornato le proprie cifre sull'andamento della curva: 509 casi, 21 decessi e 183 ricoveri. Dopodiché, il nulla.