È morto il boss Raffaele Cutolo

PARMA - È morto a 79 anni, portando con sé tutti i suoi segreti, Raffaele Cutolo, boss e fondatore negli anni Settanta della Nuova Camorra Organizzata.

Cutolo, detenuto dal 1979 in regime di carcere duro, si trovava da sei mesi ricoverato in ospedale a Parma. Le sue condizioni di salute si erano aggravate da alcuni giorni. La causa della morte è stata una setticemia del cavo orale, causata da una polmonite bilaterale.

Nel mese di giugno dello scorso anno, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna aveva deciso di lasciarlo in cella, in regime di 41bis, nonostante le sue condizioni. L’età e i problemi di salute non avevano fatto cambiare idea ai giudici, che lo ritenevano ancora pericoloso. Durante la sua permanenza in carcere, Cutolo non ha mai fatto passi indietro né aperto alla possibilità di una collaborazione con lo Stato.

«Potevo salvare Moro, ma mi fermarono»

Nato a Ottaviano, in provincia di Napoli, il 4 novembre del 1941, Cutolo è stato protagonista di alcune delle pagine più misteriose nella storia d’Italia del Secondo dopoguerra, dalla trattativa per la liberazione dell’assessore regionale democristiano Ciro Cirillo, rapito dalle Brigate Rosse il 27 aprile del 1981 e rilasciato circa tre mesi dopo, ai presunti rapporti con i servizi segreti, fino alle dichiarazioni sul caso Moro. «Potevo salvare Moro» disse nel 2016.

Al tempo dell’agguato di via Fani, Cutolo era latitante e - stando a quando dichiarò agli inquirenti - si fece avanti per salvare l’allora presidente della Democrazia Cristiana, poi ucciso dalle Brigate Rosse. «Per Ciro Cirillo si mossero tutti, per Aldo Moro nessuno, per lui i politici mi dissero di fermarmi, che a loro Moro non interessava», raccontò nel corso di un interrogatorio.