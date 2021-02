Quattro accoltellamenti in 24 ore in metropolitana

NEW YORK - Ci saranno da subito più di 500 agenti di polizia a pattugliare la metropolitana di New York.

Lo ha deciso il Dipartimento di polizia locale (NYPD), dopo che quattro accoltellamenti hanno avuto luogo in meno di 24 ore, causando due morti e due feriti.

Nei quattro incidenti, separati l'uno dall'altro in quanto avvenuti ad orari e in luoghi diversi, le vittime sono state raggiunte «da un oggetto tagliente», ha confermato Dermot Shea, Commissario di polizia in una conferenza stampa ripresa dalla Cnn.

«I cittadini dovranno quindi aspettarsi di vedere un'ampia presenza di agenti in uniforme dispiegati in tutta New York City, sia sui vagoni che sui binari», ha dichiarato l'agente Shea, che ha spiegato come i quattro attacchi si siano verificati tutti sulla linea A, che collega il nord di Manhattan al Queens.

La polizia ha inoltre comunicato che le quattro vittime degli attacchi - tre uomini e una donna - erano dei senzatetto.

Gli incidenti, nella dinamica, sembrano essere collegati tra loro, e la polizia sta indagando sulla possibilità che ci possa essere un solo individuo dietro agli accoltellamenti. Per ora, però, non è ancora stato identificato nessuno.

