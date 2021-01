Molestie, un'ombra più concreta attorno alla morte del sindaco di Seul

SEUL - Sembrano farsi più concrete le ombre di molestie a sfondo sessuale attorno alla morte dell'ex sindaco di Seul, Park Won-soon, ritrovato senza vita il 9 luglio dello scorso anno dopo essere scomparso da casa per alcune ore.

Park era stato accusato da una segretaria e ora in un rapporto pubblicato dall National Human Rights Commission of Korea - un organo investigativo indipendente in materia di diritti umani - e anticipato dalla CNN, viene riportato che tali accuse sono ritenute credibili e che le azioni dell'ex sindaco.

Il rapporto

Nel dettaglio, la Commissione ha ascoltato in tutto 52 persone: la segretaria che accusava Park e altri 51 testimoni, facendo inoltre passare sotto la lente anche i documenti forniti dalle autorità. Da quanto emerso, alla donna era richiesto di occuparsi anche di aspetti intimi della vita dell'ex sindaco (ad esempio della sua biancheria intima prima e dopo la doccia).

Inoltre, alcune delle persone interpellate hanno testimoniato che Park aveva pure inviato «messaggi e fotografie inopportune» alla segretaria. Il legale della donna ha parlato di messaggi «osceni» inviati, tramite Telegram, a tarda notte. Le accuse mosse dall'ex segretaria sono state presentate lo scorso 8 luglio, il giorno prima della morte dell'ex sindaco.

Nel rapporto, la Commissione punta però il dito anche contro le autorità di Seul e quella struttura gerarchica che ha responsabilità su quanto accaduto. L'attuale sindaco ad interim, Seo Jeong-hyup, ha rivolto le sue scuse alla segretaria, «alla sua famiglia e ai cittadini», per una situazione che ha «deluso e preoccupato» tutti, assicurando che l'esecutivo si impegnerà per evitare che in futuro possano ripetersi eventi simili.

La morte di Park Won-soon

Park Woo-soon, 64 anni, aveva fatto perdere le proprie tracce nella giornata del 9 luglio dell'estate scorsa, dopo essere uscito di casa nelle prime ore del mattino. A dare l'allarme era stata la figlia dell'ex sindaco, facendo scattare le ricerche. Il suo corpo fu ritrovato alcune ore dopo, ormai senza vita.