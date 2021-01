Tutto il Pakistan è al buio

ISLAMABAD - Il Pakistan è alle prese con un blackout elettrico in tutto il Paese dovuto a un guasto tecnico della società nazionale di trasmissione dell'energia, la National Transmission and Dispatch Company.

È in corso la ricerca delle cause del guasto, ha fatto sapere il ministro federale pakistano per l'energia, Omar Ayub Khan, facendo appello alla pazienza dei cittadini ma senza fornire alcuna tempistica per il ripristino del sistema.

In precedenza il ministro dell'Informazione pakistano Shibli Faraz aveva reso noto tramite il suo account Twitter che si era verificato il blackout a causa di un guasto tecnico.

Le tendenze principali su Twitter in Pakistan sono #blackout, #electricity e #poweroutage.

Aggiornamento - Dopo un completo blackout elettrico in Pakistan per più di un'ora, la fornitura di energia è stata parzialmente ripristinata. Secondo Omar Ayub Khan, ministro federale pakistano per l'energia, «l'elettricità è stata ripristinata in alcune parti del Paese, compresa Islamabad», mentre l'elettricità nel resto del Paese verrà ripristinata gradualmente.

In precedenza il ministro aveva twittato che il forte calo del livello di frequenza da 50 a zero nel sistema di distribuzione dell'elettricità era la causa del blackout. L'interruzione in tutto il paese si è verificata alle 23:41 di notte ora locale e all'1:45 è stata ripristinata la prima stazione di rete nelle regioni nord-occidentali del paese.