Il governo conferma: l'aereo è precipitato in mare

GIACARTA - Il governo indonesiano ha confermato che il Boeing della Sriwijaya Air è precipitato in mare pochi minuti dopo il decollo da Giacarta.

Nel frattempo proseguono le ricerche dell'aereo, che era diretto a Pontianak. Attorno all'isola di Lancang sono infatti stati trovati alcuni detriti, ma al momento non è ancora stato confermato che si tratti dei resti del volo SJY 182, del quale si sono persi i contatti quattro minuti dopo il decollo.

Alcuni testimoni hanno dichiarato di aver sentito come un'esplosione. «L'aereo è caduto come un fulmine in mare ed è esploso in acqua» ha dichiarato un pescatore alla BBC.

Stando a Flightradar24 il Boeing 737-500 ha perso 3'000 metri di quota in meno di un minuto, per poi perdere il contatto radio. Non si tratta tuttavia dello stesso modello di aereo messo a terra dopo diversi incidenti (tra cui uno sempre in Indonesia).

Il volo trasportava 62 persone, di cui 56 passeggeri e sei membri dell'equipaggio.

Sriwijaya Air è la terza compagnia più grande dell'Indonesia, e ogni mese trasporta 950'000 passeggeri da Giacarta a 53 destinazioni (e viceversa), si legge sul suo sito web.

In una dichiarazione, Sriwijaya Air ha confermato di essere in contatto con più istituzioni per riuscire a ottenere maggiori informazioni.

Il ministero dei trasporti ha dichiarato che si sta coordinando con l'agenzia nazionale di ricerca e soccorso Basarnas e il Comitato nazionale per la sicurezza dei trasporti.

