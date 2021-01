Giacarta, aereo scompare pochi minuti dopo il decollo

GIACARTA - Il volo 182 della Sriwijaya Air, compagnia aerea indonesiana, è scomparso dopo essere decollato dall'aeroporto della capitale, Giacarta.

Secondo quanto riferiscono i media internazionali, l'aereo - un Boeing 737-500, il cui decollo era previsto inizialmente attorno alle 13.40 locali (le 7.40 del mattino in Svizzera) - era diretto verso la città di Pontianak.

«La perdita del contatto è avvenuta intorno alle 14.00 locali». Stando ai media locali l'aereo sarebbe sparito dal radar 4 minuti dopo il decollo. Sul Boeing 737 viaggiavano, oltre ai due piloti, 4 membri dell'equipaggio e 56 passeggeri, tra i quali 3 neonati e 7 bambini.

«È caduto in mare» - Un pescatore nell'area di mare al largo di Giacarta ha raccontato di aver visto un aereo schiantarsi in mare dopo una picchiata. Lo riportano le tv indonesiane. Nel frattempo, il sito FlightRadar24 riporta che il Boeing 737-500 ha perso oltre 3'000 metri di altitudine in meno di un minuto quattro minuti dopo il decollo da Giacarta, puntando verso il mare. Il velivolo è in servizio da 27 anni.

Alcuni «sospetti rottami» del Boeing sono stati ritrovati in mare al largo di Giacarta. Lo ha riferito ai media indonesiani un funzionario della Protezione civile di Giacarta.