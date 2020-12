Incidente in una centrale nucleare, «nessuna fuga di radiazioni»

HELSINKI - Un «serio incidente» in una centrale nucleare finlandese ma «senza fuga di radiazioni». Lo riferisce l'agenzia atomica nazionale (Stuk).

La centrale di Olkiluoto, che si trova sull'omonima isola a circa 220 chilometri dalla capitale Helsinki, è entrata nella procedura automatica di spegnimento e la Stuk assicura che «la situazione è stabile, la centrale è al sicuro» e il livello di radiazioni è «normale».

Si tratta del primo incidente del genere nel Paese e sono in corso indagini per capire le cause del guasto, che ha colpito l'Unità 2 della centrale. I media finlandesi aggiungono che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Iaea) è stata informata dell'accaduto e viene aggiornata della situazione. Da Vienna, dove ha sede l'Iaea, assicurano che il combustibile nucleare non è rimasto danneggiato e che l'operatore della centrale si sta preparando per riprendere le normali operazioni, constatato il perfetto funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza.