Caos bielorusso: "rapita" in pieno centro Kolesnikova, leader dell'opposizione

MINSK - Non c'è traccia di uno dei più importanti leader dell'opposizione in Bielorussia, Maria Kolesnikova, a capo della campagna elettorale per le presidenziale bielorusse del candidato (poi non ammesso) Viktor Babariko, nonché alleata dell'oppositrice Svetlana Tikhanovskaya.

Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere stata rapita: una testimone oculare ha dichiarato di averla vista caricata a bordo di un minibus da persone mascherate e portata via in una direzione sconosciuta.

Lo riporta il portale Tut.by, la piattaforma indipendente di notizie più popolare nel paese. Il fatto sarebbe avvenuto nei pressi del Museo d'Arte Nazionale. «Il telefono di Kolesnikova è disponibile, ma non risponde al telefono», scrive Tut.by.

Il portavoce del Consiglio di coordinamento dell'opposizione, Anton Rodnenkov, ha detto che Maria si trovava da sola nel centro della città per affari. Anche il servizio stampa del Consiglio di coordinamento del Movimento Democratico ha annunciato di non essere più riuscito a contattare Maria, e che nemmeno con il suo collega Ivan Kravtsov e il suo portavoce Anton Rodnenkov risultano disponibili. Il partito non ha però voluto al momento sbilanciarsi sull'ipotesi del rapimento, confermata per ora solo da una testimone.

La testimone, identificata con il nome di Anastasia, ha raccontato quanto osservato: «Stavo camminando quando ho visto Maria nei pressi del Museo. L'ho riconosciuta e stavo per andare da lei, per ringraziarla per il suo impegno. Poi ho pensato che doveva essere stanca e ho lasciato perdere» ha spiegato la giovane. «Sono passata oltre, ma a quel punto ho sentito il suono di un telefono che cadeva sull'asfalto, mi sono girata, e ho visto che delle persone in abiti civili e mascherate che spingevano Maria in un minibus; il suo telefono era volato via e una di queste persone lo ha raccolto, è saltata a bordo nel minibus e se ne sono andati», ha indicato Anastasia, sottolineando di non aver avuto il coraggio di filmare la scena con il suo smartphone per paura di essere fermata lei stessa.

La polizia di Minsk ha nel frattempo dichiarato di non aver arrestato Maria Kolesnikova. Lo ha detto all'agenzia di stampa russa non governativa Interfax il dipartimento di polizia del Comitato esecutivo della città di Minsk. «La polizia di Minsk non l'ha arrestata», ha indicato il dipartimento.

Kolesnikova, lo ricordiamo, è apparsa anche recentemente, e ripetutamente, in diverse azioni di protesta nel paese, applaudita dai manifestanti.