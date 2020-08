Albero cade su una tenda: morte due sorelle

MARINA DI MASSA - È morta all'ospedale di Massa anche la sorella di 14 anni della bambina di 3 anni deceduta stamani per la caduta di un pioppo sulla tenda del campeggio a Marina di Massa.

La ragazzina, anche lei nella tenda, era stata soccorsa in gravissime condizioni e il personale del 118 era riuscito a portarla in ospedale dove però, a distanza di poche ore, per i gravi traumi riportati nell'incidente è morta.

La sorella di 3 anni è stata travolta sotto la tenda nel campeggio dove trascorreva le vacanze a Marina di Massa. Vani i tentativi di rianimarla sul posto da parte dei soccorritori italiani.

Dal canto suo, un'altra ragazza di 19 anni ha riportato lievi contusioni e non è stato necessario il ricovero, I genitori sono rimasti illesi. Secondo quanto si apprende erano in 5 nella tenda su cui si è abbattuto l'albero durante un temporale con vento forte.

Il tweet di Conte - «La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanza tramutata in tragedia. Un forte, commosso abbraccio ai genitori e ai loro familiari». Lo scrive, in un tweet, il premier italiano Giuseppe Conte.

Aperta un'inchiesta - La procura di Massa Carrara ha aperto un'inchiesta. Primo atto, il sequestro giudiziario dell'area dell'incidente, dell'albero caduto e della tenda nonché degli oggetti nella pertinenza ondata.

Nelle prime ricostruzioni, tutte al vaglio degli inquirenti della procura e dei carabinieri, emergono come cause quella di un forte vento, una tromba d'aria che avrebbe raggiunto il camping Verde Mare e le condizioni della pianta caduta.