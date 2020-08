È di tre morti il bilancio dell'incidente ferroviario di oggi in Scozia

ABERDEEN - Si era fermato, era tornato in dietro per evitare uno smottamento e poi era ripartito sull'altro binario. Malgrado ciò, il treno Intercity partito per Glasgow da Aberdeen di mattina prestissimo, ha finito per impattare contro un altro cumulo di detriti

È successo oggi a Stonehaven, nell'Aberdeenshire, in seguito allo scontro il treno è deragliato, incendiandosi e invadendo con una spessa coltre di fumo nero la campagna circostante. A causa del sinistro, come riportano i media scozzesi, 3 persone sono morte e 6 sono state ospedalizzate per ferite. Una delle vittime sarebbe il macchinista.

I soccorsi erano stati dispiegati con prontezza ma la gravità dell'evento si è poi rivelata solo con il passare delle ore, nel pomeriggio. A dimostrare solidarietà con le famiglie delle vittime la premier scozzese Nicola Sturgeon e il suo omologo britannico Boris Johnson.

All'origine dello smottamento, molto probabilmente, il maltempo che aveva investito Stonehaven allagando la città e inondando i binari come comunicato nella serata di ieri dalle Ferrovie scozzesi.

Stando al The Scotsman si tratta del primo incidente ferroviario con vittime da diverso tempo a questa parte con un precedente solo nel 2007, a Cumbria, con una vittima.

