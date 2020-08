Misterioso boom di casi a Melbourne, e così ritorna il lockdown

MELBOURNE - Centinaia di "misteriosi casi" di coronavirus hanno costretto le autorità australiane a un secondo lockdown nello stato di Victoria e il suo capoluogo, Melbourne, è ufficialmente in stato di emergenza.

Come riportato dai media locali, nella città sarà istituito un coprifuoco notturno e un divieto assoluto di spostarsi per più di 5 km dalla propria abitazione per fare la spesa o allenarsi. La misura d'emergenza è stata comunicata oggi, è entrata in vigore già questa sera e durerà almeno fino al 13 settembre.

Nelle strade semideserte della città, riporta il Guardian, c'è solo la polizia che controlla che la misura venga rispettata.

La decisione di istituire il lockdown è arrivata dopo che, nel fine settimana, si sono verificati 671 nuovi casi (il totale è di 11'557 per tutto lo Stato, quasi tutti a Melbourne). Sette persone hanno perso la vita, cinque donne fra i 70 e gli 80 anni, un uomo e una donna 90enni.

Da mercoledì tutti gli scolari dello stato torneranno all'e-learning. A solo una persona per nucleo familiare potrà uscire per fare la spesa. Per quanto riguarda lo sport ci si potrà allenare al massimo un'ora al giorno e al massimo in due, senza percorrere più di 5 km.