Superati i 200mila morti in America latina

NEW YORK - Il numero dei morti per coronavirus in America latina ha superato i 200'000, dopo che nelle ultime ore si sono aggiunti 191 decessi in Perù. Lo riportano vari media internazionali citando il conto dell'agenzia Reuters.



STATI UNITI - Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 60'000 nuovi casi di positività al coronavirus per il quinto giorno consecutivo. Lo evidenzia il nuovo bilancio della Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore, infatti, i contagiati sono saliti di 61'262 unità, con 1051 decessi.

Gli Usa contano, al momento, 4,6 milioni di contagiati e 154'319 morti dall'inizio della pandemia.