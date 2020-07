Proietta film hard sul maxi-schermo di Piazza Maggiore: denunciato

BOLOGNA - Un 24enne si è reso protagonista la scorsa notte di una bravata che gli è costata il fermo e una successiva denuncia.

I giornali italiani riferiscono che il giovane ha usato il maxi-schermo posizionato in Piazza Maggiore a Bologna per proiettare un film pornografico. Lo ha fatto grazie a un videoproiettore collegato a un laptop. Quando i carabinieri sono giunti in piazza attorno alle 2 di notte, dopo aver raccolto la segnalazione di un'anziana cittadina, hanno trovato il 24enne in compagnia di una decina di amici: erano seduti nelle ultime file di sedie e guardavano il film.

Il 24enne, come detto, è stato denunciato per atti contrari alla pubblica decenza.