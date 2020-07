Incendio nella cattedrale di Nantes, l'uomo fermato è tornato in libertà

NANTES - È stato rilasciato intorno alle 22 di domenica l'uomo fermato in quanto sospettato di aver avuto un ruolo nell'incendio che sabato ha colpito la cattedrale di Nantes.

I media francesi citano il pubblico ministero cittadino Pierre Sennès, secondo il quale è stato appurato che il 39enne, che prestava servizio come volontario per la diocesi e che era responsabile della chiusura della cattedrale venerdì sera, non ha alcun legame con quello che è avvenuto.

Il suo fermo, ha aggiunto Sennès, si era reso necessario per chiarire la cronologia dei fatti. Contraddizioni che si sono risolte in queste ore e che hanno portato al rilascio dell'uomo. A suo carico non ci sono ulteriori provvedimenti giudiziari.