Improvvisa una "bancarella della droga" sul marciapiede: arrestato

BARI - Gli spacciatori si inventano di tutto pur di riuscire a spostare e a piazzare la droga. C'è chi la nasconde nelle ruote dell'auto, chi sotto terra, chi addirittura la ingerisce. Ma a Bari i carabinieri si sono imbattuti in un 53enne ancora più creativo e spavaldo. L'uomo ha infatti deciso di non nascondere nulla, anzi: ha esposto in bella vista le sostanze stupefacenti sul marciapiede per attirare l'attenzione dei passanti.

L’incauto “commerciante”, alla vista dei carabinieri, ha immediatamente raccolto le bustine, dandosi alla fuga. Dopo un breve inseguimento a piedi, però, è stato acciuffato. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 20 grammi di “marijuana” e 10 di “hashish”, per un totale di 26 dosi già confezionate e pronte per la vendita, nonché di 85,00 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito, l’uomo, censurato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.