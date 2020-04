Per arginare l'epidemia, Panama divide la popolazione non per età ma per genere

PANAMA - Le nuove misure adottate da Panama per tentare di arginare l'epidemia di coronavirus sono probabilmente uniche nel loro genere. Il governo ha infatti deciso di separare la popolazione non per fasce d'età, ma per genere.

Le donne potranno uscire per acquistare beni di prima necessità il lunedì, mercoledì e venerdì, mentre gli uomini il martedì, giovedì e sabato. Tutti dovranno rimanere in casa la domenica. Le nuove misure, in vigore da ieri, avranno una durata minima di due settimane. Donne e uomini avranno a disposizione un massimo di due ore per sbrigare le faccende urgenti, come la spesa.

Il motivo che ha spinto il governo ad applicare una misura tanto particolare è dovuto al fatto che ancora troppe persone circolavano per le strade nonostante la quarantena nazionale obbligatoria.

In precedenza il governo aveva già optato per un coprifuoco dalle 21.00 alle 5.00 del mattino, esteso poi dalle 17.00. Gli ultimi dati parlano di 1317 casi confermati a Panama, e 32 decessi.