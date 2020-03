Cilindri di metanfetamine infilati nei blocchi di marmo, e il sequestro è da record

VALENCIA - Quasi una tonnellata di metanfetamine sequestrate da una gang che, per nascondere la droga, utilizzava un metodo davvero ingegnoso: trapanava grossi buchi nei blocchi di marmo e vi nascondeva cilindri in plastica "farciti".

Le autorità sono riuscite a pizzicare la banda di malfattori in seguito a un'indagine iniziata lo scorso agosto. Come riportano i media spagnoli, infatti, il fatto che una ditta di La Romana (Alicante) importasse blocchi di marmo direttamente dal Messico pur non avendo gli strumenti necessari per la loro lavorazione aveva destato qualche sospetto.

I fori riempiti con la "meta" erano a malapena visibili dall'esterno perché venivano sigillati con della resina e ricoperti di altro marmo dello stesso colore. Inoltre, il blocco veniva ruotato con i buchi verso il basso per evitare sguardi indiscreti.

Per scoprire lo stratagemma, gli agenti di Guardia Civil e polizia hanno dovuto davvero ispezionarli da vicino. Il totale di stupefacenti messo in sicurezza è di 752 kg, un vero e proprio record nazionale. 5 persone sono finite in manette.

Desarticulada en Alicante una organización criminal que introducía metanfetamina oculta en bloques de mármol, en la mayor incautación realizada hasta el momento en España



Se ha detenido a cinco personas e intervenido 752 kilos de metanfetamina en estado puro pic.twitter.com/oOAFPZwCSQ — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 3, 2020

Guardia Civil