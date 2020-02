Voleva andare nello spazio per dimostrare che la Terra fosse piatta: si schianta al suolo

BARSTOW - Il pilota americano “Mad” Mike Hughes, Mike “Il Matto” Hughes, era convinto che la Terra fosse piatta e, per dimostrarlo, aveva costruito un razzo fatto in casa per raggiungere lo spazio e dimostrarlo. Sabato, però, l’eccentrico 64enne è morto nello schianto del suo apparecchio nel deserto del Mojave in California.

In un video (più sotto) si vede l’apparecchio prendere il volo e, dopo aver descritto una stretta parabola in cielo, schiantarsi a pochi metri di distanza in un’area disabitata fuori da Barstow. A determinare l’incidente sarebbe stata l’apertura anticipata del paracadute che avrebbe dovuto riportare il velivolo al suolo in sicurezza.

«Questo lancio è sempre stato il suo sogno», ha dichiarato in un comunicato Discovery Channel annunciando il decesso di Mike “Il Matto”. Una troupe di Science Channel si trovava sul posto per filmare l’impresa per la serie “Homemade Astronauts”, “Astronauti fatti in casa”.

Hughes aveva costruito l’apparecchio con propulsione a vapore in collaborazione con il costruttore amatoriale Waldo Stakes e, sabato, programmava di raggiungere la modesta quota di 5’000 piedi (ca. 1’500 metri) in quello che doveva essere un lancio di prova. L’obiettivo finale era arrivare al confine dell’atmosfera terrestre a 100’000 metri di altitudine per dimostrare, da lassù, che la terra fosse piatta.

Come ricorda la BBC, non era il primo lancio che Hughes effettuava con il proprio curioso apparecchio. Nel 2018 aveva infatti raggiunto i 570 metri riuscendo a tornare a terra incolume grazie al corretto funzionamento del paracadute installato sul razzo.