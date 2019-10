Aggressione in Prefettura con un coltello, i morti sono cinque

PARIGI - Un uomo armato di coltello si è reso responsabile di un'aggressione all'interno della Prefettura di polizia a Parigi. Il fatto è avvenuto intorno alle 13, nell'edificio che si trova a pochi passi di distanza dalla cattedrale di Notre-Dame.

L'assalitore è stato poi "neutralizzato" a colpi d'arma da fuoco da un altro agente che ha assistito alla scena. La zona intorno all'edificio è stata isolata e una stazione della metropolitana è stata chiusa. Sul posto sono presenti pompieri, ambulanze e altre pattuglie. Tutti i poliziotti della regione di Parigi sono stati posti in stato di massima allerta. Il ministro dell'Interno Christophe Castaner si è recato sul posto e anche il primo ministro Edouard Philippe è presente.

Cinque morti - Il bilancio si è aggravato con il passare dei minuti: ora si parla di quattro funzionari di polizia uccisi oltre allo stesso assalitore, che avrebbe utilizzato un coltello in ceramica (probabilmente per evitare il metal detector). Tra le quattro vittime ci sono una donna e tre uomini.

Delitto passionale? - Si sta facendo strada la tesi del delitto passionale: potrebbe essersi trattato di un'aggressione legata a una relazione sentimentale, o un vero e proprio regolamento di conti. L'ipotesi dell'attacco terroristico non viene esclusa del tutto ma non è la prima a essere presa in considerazione. Si parla anche di un non meglio precisato «conflitto interno».

I testimoni - Bfmtv ha intercettato svariate persone presenti nella Prefettura di polizia al momento dei fatti. «Molti colleghi piangevano, mi hanno detto che doveva essere grave» ha dichiarato un impiegato. Il sindacato di polizia non considerava l'aggressore una persona a rischio, si tratta di un funzionario amministrativo della polizia con 20 anni di esperienza. È stata aperta una cellula psicologica.

Macron atteso sul posto - Il presidente francese, Emmanuel Macron, è giunto al commissariato di Parigi sull'Ile-de-la-Cité, per «testimoniare il suo sostegno e la sua solidarietà all'insieme del personale».

Al momento, Macron conferma la partecipazione, questa sera, all'atteso dibattito con oltre 500 cittadini sulla riforma pensionistica a Rodez, nel sud della Francia, che aveva già dovuto rinviare la settimana scorsa a causa della morte dell'ex presidente Jacques Chirac.

Perquisizione in corso - Gli investigatori stanno effettuando una perquisizione nella casa dell'assalitore.

Un ferito durante l'attacco - Oltre alle persone decedute si conta una persona gravemente ferita, è stata portata d'urgenza all'Ospedale di Percy.

La dinamica - La folle spedizione di morte è cominciata intorno alle ore 13:00. Armato di un pugnale in ceramica, l'uomo ha prima accoltellato una poliziotta vicino al suo ufficio. Poi ha cominciato a camminare in altre zone del commissariato, uccidendo un secondo agente nel suo ufficio, un altro sulle scale e un altro nel cortile.

Aperta inchiesta per omicidio volontario - Il procuratore di Parigi ha affermato che quattro persone sono state uccise dall'aggressore, tre agenti di polizia e un agente amministrativo. Remy Heitz ha affermato che è stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario.

Era un informatico 45enne - L’autore dell'attacco era un uomo di 45 anni nato a Fort-de-France, capoluogo del dipartimento d'oltre mare francese della Martinica. Informatico per il dipartimento tecnico della direzione dell'Intelligence della prefettura, aveva un leggero handicap di sordità.

URGENT - Attaque au couteau à la préfecture de police à Paris sur des policiers. Plusieurs victimes, l’assaillant abattu.



Important dispositif en train de se mettre en place. pic.twitter.com/cwCQCej7vR — Remy Buisine (@RemyBuisine) October 3, 2019

keystone-sda.ch/STF (IAN LANGSDON)