Elefante in fin di vita costretto a lavorare in catene

COLOMBO - Stanno facendo il giro del mondo le foto di Tikiiri, una vecchia elefantessa dello Sri Lanka che, nonostante il suo stato di salute, deve ancora lavorare. L’esemplare di 70 anni è impiegato per il Perahera Festival, un antico festival buddista che si svolge ogni anno. La denuncia è arrivata da Save Elephant Foundation, come riporta il Daily Mail.

Il suo stato debilitato e cagionevole - con evidenti segni di malnutrizione - è sotto gli occhi di tutti. Ormai ridotta a pelle e ossa, durante lo spettacolo Tikiiri viene coperta da mantelli tradizionali, attorno a lei diversi artisti come ballerini, giocolieri, sputafuoco e musicisti. Ogni sera per dieci giorni percorre chilometri con le zampe legate da catene fra luci, rumori e fumo.

«Nessuno vede il suo dolore a causa dei drappi. Nessuno vede le lacrime nei loro occhi (...) Come possiamo definire questo festival una benedizione, o qualcosa di santo, se facciamo soffrire altre vite?», si interroga l'organizzazione. Una voce nel coro di chi chiede più sensibilità: secondo la World Society for the Protection of Animals più di tre quarti dei circa 3.000 elefanti usati come attrazioni turistiche in Asia sono mantenuti in condizioni di vita crudeli.

Save Elephant Foundation