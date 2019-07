Caso Nassar, il Senato accusa tutti

WASHINGTON - La sottocommissione del Senato che ha indagato sui ripetuti abusi subiti dalle atlete del team olimpico Usa di ginnastica è giunta a una conclusione: nessuno ha fatto nulla per proteggere le ragazze dal dottor Larry Nassar.

A essere tirate in causa e accusate di «copertura» sono organizzazioni e istituzioni come la Federazione di ginnastica, il Comitato olimpico a stelle e strisce, l'Università del Michigan e perfino l'Fbi. Nbc News ha ottenuto prima della pubblicazione il rapporto, frutto del lavoro di 18 mesi, che unisce le considerazioni del caso in questione a una serie di suggerimenti per impedire che qualcosa di simile possa accadere di nuovo.

Il capo della sottocommissione, il senatore repubblicano Jerry Moran, ha dichiarato: «Sono avvenute delle cose terribili. In molti casi sono state segnalate e, praticamente senza nessuna eccezione, le persone che hanno ricevuto le segnalazioni non hanno reagito». L'ex Ceo del Comitato olimpico Steve Blackmun è stato deferito al Dipartimento di Giustizia per stabilire se avesse rilasciato false dichiarazioni al Congresso.

Il rapporto conclude dicendo che Nassar è stato in grado di abusare di oltre 300 atlete nell'arco di due decenni a causa della supervisione inefficace delle organizzazioni olimpiche. Tutti coloro che hanno avuto modo di vedere l'ex medico in azione «hanno avuto l'opportunità di fermare Nassar ma non l'hanno fatto».