I “partigiani” russi e le azioni di sabotaggio contro Putin

Istruzioni su Telegram - Le forze sovversive si sono organizzate in vari modi. Per coordinare le azioni di sabotaggio e per espandere il movimento, è stata ampiamente usata la rete Telegram. Diversi canali partigiani sono serviti per istruire e diffondere informazioni pratiche su come far ritardare i treni o causare danni ai binari. La caratteristica che accomuna i diversi gruppi è la mobilità e la velocità nella realizzazione delle azioni di sabotaggio. Un aspetto essenziale per sfuggire ai rigidi controlli della polizia russa.