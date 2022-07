«Se avete questi sintomi, è molto probabile che abbiate il Covid»

In ogni caso, osservando le informazioni fornite nell'app ZOE, BA.5 può anche causare sintomi non presenti o meno accentuati nelle varianti precedenti. Come riportato dal portale austriaco Heute, diverse persone colpite hanno riferito di una stanchezza e un affaticamento profondi che non erano noti in precedenza. Particolarmente evidenti sono stati anche la sudorazione notturna, i sogni intensi e vividi e gli incubi.