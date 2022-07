Da Londra a Detroit un volo con 1000 bagagli, senza passeggeri

Mercoledì Delta ha riferito di guadagni nettamente inferiori alle previsioni, causati in parte dai maggiori costi del carburante, ma attribuibili anche a quelli per far fronte ai disservizi. Sebbene Delta non abbia spiegato i costi specifici dei problemi relativi al servizio, ha affermato che quest'anno pagherà 200 milioni di dollari in più in straordinari e premi per ridurre il numero di cancellazioni di voli.