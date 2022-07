«La soluzione a due Stati resta la via migliore»

Come ha spiegato il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, l'amministrazione continua a essere convinta che gli sforzi diplomatici siano il modo migliore per convincere Teheran a rispettare le regole, allo stesso tempo Washington non esiterà a continuare a usare lo strumento delle sanzioni economiche per fare pressioni sull'Iran. Sullivan ha anche messo in guardia sulla «grave minaccia» rappresentata dall'invio di droni iraniani alla Russia. Mosca che «rafforza un'alleanza con l'Iran per uccidere gli ucraini è una grave minaccia per tutti il mondo, ma particolarmente acuta per i Paesi della regione», ha avvertito Sullivan, sottolineando che il tipo di droni che l'Iran ha inviato o potrebbe inviare alla Russia «sono gli stessi che hanno distrutto infrastrutture e ucciso persone sia in Arabia Saudita che in altri Paesi del Medio Oriente».