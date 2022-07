Possibile rivolta popolare in vista delle elezioni

Le controverse elezioni presidenziali brasiliane di ottobre dovrebbero contrapporre l'attuale presidente Jair Bolsonaro all'ex presidente Luis Inacio Lula da Silva. Il presidente in carica Bolsonaro ha ripetutamente messo in dubbio il processo elettorale del Paese e ha criticato in particolare l'uso del voto elettronico, un sistema in vigore dal 2000, come riporta CNN.