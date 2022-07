BA.4 e BA.5 «sono altamente trasmissibili»

L'Ema è inoltre al lavoro per l'approvazione «a settembre» di vaccini adattati contro il Covid-19. «Stiamo lavorando a stretto contatto con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), la Commissione europea e le autorità sanitarie pubbliche nazionali per identificare i migliori approcci alla vaccinazione in Europa e affrontare potenziali nuove ondate di infezioni da Covid-19». Ha sottolineato poi che potrebbe rivelarsi necessaria una strategia diversa che consisterebbe in una vaccinazione a cadenza annuale contro il virus.