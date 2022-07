Dieci euro per entrare a Venezia

Il prezzo del ticket varierà a dipendenza della festività e in base al numero di persone già presenti in città in un range che va dai tre ai dieci euro per persona. Come sottolineato dall'assessore al Bilancio Michele Zuin all'Ansa, «la città resterà sempre aperta. Ma quando sarà superata una certa soglia di presenze, si pagherà un contributo più alto. Si tratta di un sistema per disincentivare i turisti, ma questo non significa chiusura della città».