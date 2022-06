Diritti in bilico dopo la sentenza della Corte Suprema: la preoccupazione della comunità Lgtbq+

NEW YORK - Un'unica grande voce ha invaso le strade di New York: la rivendicazione del diritto delle donne all’aborto insieme a quello, sempre minacciato, che riguarda l’uguaglianza della comunità Lgtbq+. Dopo i giorni di protesta in tutte le città d’America, seguite alla decisione della Corte Suprema di ribaltare la sentenza “Roe vs Wade” del 1973, che garantiva il diritto federale all’aborto, da domenica a New York le manifestazioni si sono trasformate in una grande festa, quella del Gay Pride.