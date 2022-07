Sui social impazza chi lo fa più strano

Le tante facce della fantasia - "Stupire", essere quanto più originali possibili, è diventata la vera chiave di successo sui social. Farlo mettendo in video i propri hobby può essere un’idea, specie se quella strada non è ancora stata percorsa da nessuno. È quello che ha pensato Carolina Guidetti, 23 anni da Crevalcore, in Emilia Romagna, diventata per tutti l’influecer del cubo di Rubik. I suoi video mentre compone il famoso esaedro dai mattoncini colorati, in ogni modo e in ogni momento della giornata, stanno spopolando: mentre fa le flessioni, con gli occhi bendati, persino filmata in sala operatoria. E non solo facce tutte dello stesso colore, si è inventata una sua personale versione del rompicapo per cui mette insieme per ogni lato il disegno di una bandiera. Una trovata che, partita da una passione e da una sfida con un amico di scuola, è diventata un filone acchiappa like durante il lockdown. Periodo in cui la fantasia degli influencer ha dato il massimo.