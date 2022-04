Salah Abdeslam in lacrime: «Chiedo scusa alle vittime»

PARIGI - Salah Abdeslam, l'unico attentatore superstite del commando del Bataclan, si è «scusato» con le vittime e ha versato qualche lacrima alla fine del suo ultimo interrogatorio al processo per gli attacchi del 13 novembre 2015 a Parigi.

«Voglio presentare le mie condoglianze e le mie scuse a tutte le vittime», ha dichiarato l'uomo di 32 anni in aula. «So che c'è ancora dell'odio, oggi vi chiedo di detestarmi con moderazione», ha detto con le lacrime sulle guance.

Già ieri l'unico terrorista sopravvissuto alle stragi aveva dimostrato il proprio pentimento, dichiarando di non aver rinunciato a farsi esplodere per «paura» ma bensì per «umanità». La sera del 13 novembre, il 32enne decise infatti di non agire, dopo aver visto che il bar in cui avrebbe dovuto far detonare la sua cintura esplosiva era strapieno di gente. «Ho rinunciato - ha raccontato ieri alla corte - perché non avevo né l'esperienza militare, né religiosa per fare questo. Gli altri avevano qualcosa che io non avevo».