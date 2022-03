Sette banche russe escluse dallo Swift

BRUXELLES - Stando a quanto appreso dall'agenzia di stampa italiana Ansa da fonti europee, è stato raggiunto l'accordo nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) dell'Ue sull'esclusione dal sistema Swift di sette banche russe. La misura sarà effettiva già domani.

Gli istituti colpiti sono, oltre a Vtb Bank, Bank Rossiya, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Sovcombank e Veb.rf. Mancano Gazprombank, la banca di proprietà del colosso Gazprom, e il maggior gruppo bancario russo, Sberbank. Il motivo, secondo l'Ansa, sarebbe l'intenzione di tutelare il commercio di gas, ma non solo. Come spiega una fonte europea, l'Unione ha bisogno di lasciarsi uno spazio di manovra per poter continuare a infliggere sanzioni via via più dannose. Gazprombank e Sberbank, insomma, potrebbe essere salve solo per una manciata di giorni.

Il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper, dal francese Comité des représentants permanents) è un organo del Consiglio dell'Unione europea (Ue), composto dei capi o vicecapi delegazione degli Stati membri presso l'Ue e da un alto numero di comitati e gruppi di lavoro ad esso subordinati. Il suo compito principale è preparare gli incontri a livello ministeriale del Consiglio dell'Ue.