Da oggi nella Grande Mela si coltiva Cannabis

NEW YORK - Lo Stato di New York dà il via libera alla coltivazione di cannabis. La governatrice Kathy Hochul ha infatti firmato la legge che consente agli agricoltori di canapa di coltivare marijuana per essere venduta legalmente a scopo ricreativo a partire dell'anno prossimo. La licenza vale per due anni.

Si stima che lo Stato di New York diventerà uno dei principali mercati per la marijuana legale, il cui uso ricreativo è stato approvato l'anno scorso.

A oggi in tutto lo Stato solo dieci aziende che forniscono marijuana medica a circa 125'000 pazienti registrati hanno il permesso di coltivarla legalmente. La nuova legge aprirà invece la strada a centinaia di agricoltori.