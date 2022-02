Hertz, il cane eroe in Afganistan riceve la più alta onorificenza

LONDRA - Un cane della Royal Air Force (Raf) ha ricevuto la massima onorificenza militare conferita nel Regno Unito dalla organizzazione di beneficenza Pdsa per gli animali che hanno "servito" in teatri di guerra distinguendosi per le loro azioni al servizio degli umani.

Hertz, un bracco tedesco di 10 anni ora in pensione, è stato insignito della Dickin Medal per aver contribuito a individuare, grazie al suo fiuto finissimo, i telefonini usati per coordinare gli attacchi degli 'insurgent' in Afghanistan contro le truppe britanniche e della coalizione.

«Le sue azioni hanno cambiato il corso di innumerevoli missioni, salvando la vita di militari e civili», si legge nella motivazione dell'onorificenza. Hertz è stato il primo cane nella storia militare britannica addestrato a rilevare apparecchiature di comunicazione elettronica, tra cui telefoni cellulari «che rappresentavano una minaccia significativa per la vita di militari, donne e civili».

Dal 1943, quando fu istituita a oggi, sono in tutto 74 gli animali ad aver ricevuto la 'Dickin Medal'.

Keystone