Alle porte di Parigi ci sono centinaia di auto e furgoni

PARIGI - Provenienti da tutta la Francia, migliaia di oppositori alle restrizioni sanitarie raccolti nei cosiddetti "Convogli della Libertà", vietati dalle autorità, si sono fermati alle porte di Parigi dopo l'invito del presidente Emmanuel Macron alla «massima calma».

Ispirandosi alla mobilitazione messa in atto dai camionisti in Canada, gli organizzatori protestano contro il pass di vaccinazione entrato in vigore il 24 gennaio e affermano di appartenere ai "gilet gialli".

Centinaia di auto private, camper e furgoni partiti all'alba da Lille (nord), Strasburgo (est) o anche Vimy (nord) si sono fermati ieri sera alle porte di Parigi, e una fonte della polizia ha affermato che nessun convoglio è entrato nel capitale.

In serata, secondo la polizia, erano circa 3.600 i veicoli coinvolti nella protesta diretti a Parigi. I portavoce del movimento hanno fatto sapere di non avere intenzione di attuare alcun blocco stradale ma di voler passare la notte alle porte della città per poi partecipare oggi ai cortei settimanali contro il pass vaccinale, pilastro del dispositivo del governo francese contro il Covid-19.

Prime multe - Dopo aver trascorso la notte alle porte di Parigi, il "convoglio della libertà", costituito da diversi oppositori al pass sanitario venuti da tutta la Francia, comincia ad entrare nella capitale per manifestare nonostante il divieto della polizia. Gli agenti, schierati anche con blindati, sono determinati per ordine del prefetto Didier Lallement a impedire qualsiasi blocco della circolazione. Già in mattinata 150 persone sono state bloccate e multate.

Il movimento, gran parte del quale è rimasto a un centinaio di chilometri ad est da Parigi questa notte, è composto da oppositori di ogni tipo al presidente Emmanuel Macron, gilet gialli e antivax. Il modello è il movimento di protesta che si è costituito in Canada e che paralizza la capitale Ottawa. Alcune centinaia di veicoli, camper, roulotte, hanno raggiunto il périphérique, la tangenziale attorno a Parigi, attorno alle 10. Alcuni post sui social invitano a creare una massa di veicoli «impossibile da contenere» per la polizia.