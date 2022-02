Il sindaco vegano di New York sorpreso a mangiare pesce in un ristorante, è polemica

NEW YORK - Nuovo momento d'imbarazzo per il neosindaco di New York Eric Adams, che dopo essersi vantato di essere vegano è stato sorpreso dai reporter a mangiare pesce in un ristorante italiano a Midtown, Osteria La Baia.

«Voglio essere un modello per le persone che stanno seguendo o aspirano a seguire una dieta vegetariana ma, come ho detto, sono perfettamente imperfetto e occasionalmente mangio pesce», ha ammesso. Ma sino al giorno prima il suo portavoce Maxwell Young aveva negato a Politico che Adams consumasse pesce. Ultima di una serie di smentite.

E ora il primo cittadino è finito in quello che sui social è stato battezzato come il "Fishgate". Un caso che rafforza i timori che il leader dem manipoli un po' la verità, come è successo in campagna elettorale quando diceva di abitare a Brooklyn ma non esibì l'affitto, salvo poi portare i giornalisti in visita all'abitazione, dove peraltro fu scoperto del salmone in frigo.

Una vicenda che quindi mette in discussione l'attendibilità del primo cittadino, la cui immagine è stata appannata anche dalla sua decisione di nominare come vicecapo della polizia il fratello - mossa poi ridimensionata dalla commissione etica - e come vice sindaco l'amico Philip Banks III, indagato (ma non ancora incriminato) in un caso di corruzione pubblica.