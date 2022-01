Omicron sull'isola Norfolk, restano solo 9 territori "Covid free"

KINGSTON - Meno nove. È questo il numero di territori ufficialmente rimasti ancora liberi dal Covid-19 dopo la conferma dei primi casi, in questi giorni, registrati nella piccola Isola Norfolk.

Il minuscolo arcipelago, che trova spazio nelle acque del Pacifico a circa un migliaio di chilometri di distanza dalle coste orientali dell'Australia, era uno di quei sei territori dipendenti (gli altri quattro sono Paesi sovrani) in cui il coronavirus non era ancora riuscito a fare breccia. La spinta di Omicron è riuscita a far sbarcare il virus là dove le varianti precedenti non erano state in grado di avanzare.

Il primo tampone positivo reca sulla provetta la data dello scorso 30 dicembre. I numeri sono però presto cresciuti. Le cifre aggiornate a oggi dalle autorità sanitarie dell'isola parlano di un totale di 48 casi - dei quali 34 ancora attivi, con 8 nuovi positivi nelle ultime 24 ore - e di altre 90 persone che si trovano in quarantena per aver avuto contatti stretti con le persone contagiate. In totale quindi circa il 7% della popolazione (che viaggia attorno a quota 1'700 persone, con il 95% circa doppiamente vaccinate) del territorio.

Gli ultimi nove

Nell'elenco delle aree in cui non è ancora stato confermato una singola infezione da Covid, lo ricordiamo, restano quindi solo nove tra territori dipendenti e Paesi sovrani. Tra questi ultimi ci sono le isole di Tuvalu e Nauru e i casi molto nebulosi di Turkmenistan e Corea del Nord. I territori dipendenti ancora "intonsi" dal tocco del virus sono invece l'Isola di Natale, le Isole Cocos, le Isole Pitcairn, il territorio di Tokelau e l'isola di Niue.