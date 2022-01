Maltempo e contagi, i voli cancellati salgono a 2725

WASHINGTON - Sono saliti a 2725 i voli cancellati nella giornata di ieri negli Stati Uniti, col trasporto aereo messo in difficoltà dal maltempo e dalla fiammata di contagi di Covid-19 legati alla cariante Omicron.

Oltre alle cancellazioni, che sono state più della metà delle 4618 avvenute a livello globale, 6072 voli nazionali o da/verso gli Usa hanno subito ritardi (11'136 quelli in tutto il mondo). La compagnia aerea statunitense più colpita è stata SkyWest, che ha dovuto cancellare il 23% del suo piano di volo, seguita da SouthWest (13%).

Il trasporto aereo globale rimane fortemente rallentato Omicron. Molti piloti e membri d'equipaggio sono assenti dopo aver contratto il Covid-19 o in quarantena per essere stati a contatto con positivi, costringendo le compagnie che non hanno personale sufficiente per garantire i voli a cancellarli. Sono stati circa 7500 i voli cancellati dalle compagnie aeree di tutto il mondo durante il fine settimana di Natale.

230 voli cancellati in Hokkaido - Anche in Giappone l'aviazione sta soffrendo a causa del maltempo. Sono oltre 230 i voli aerei cancellati nella prefettura dell'Hokkaido a causa delle forte nevicate che si sono abbattute per due giorni consecutivi sull'isola più a nord del Giappone. Le cancellazioni avvenute nelle ultime 24 ore, secondo l'operatore aeroportuale, equivalgono al 60% dell'intero traffico di New Chitose, il principale scalo della regione.

I fenomeni estremi segnalati hanno provocato la chiusura dell'aeroporto per almeno 3 ore e la cancellazione di 160 treni che collegano lo scalo alla città di Sapporo. In base alle previsioni della Agenzia meteorologica nazionale (Jma) è prevista una momentanea attenuazione del fronte di aria fredda nelle prime ore di domenica, ma sono attese nuove nevicate nel Giappone nord-orientale nel resto della giornata.