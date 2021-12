Giappone: tre pluriomicidi giustiziati «senza preavviso»

TOKYO - Tre uomini sono stati impiccati oggi in Giappone, in una ripresa (dopo due anni) della tanto discussa pratica della pena di morte.

Lo hanno dichiarato i media locali, spiegando che si tratta delle prime esecuzioni sotto il Governo del nuovo Primo Ministro, Fumio Kishida.

Il Giappone, lo ricordiamo, è uno dei pochi Paesi in cui è ancora in vigore la pena capitale, un procedimento che resiste - e il cui sostegno della popolazione è elevato - nonostante i ripetuti appelli all'abolizione invocati dai gruppi internazionali a favore dei diritti umani, e anche da enti sovrastatali quale l'Unione europea.

Come riportato dal Ministro della Giustizia, gli uomini erano un 65enne macchiatosi di un pluriomicidio familiare, e due individui (di 54 e 44 anni) condannati per aver ucciso due dipendenti di una sala pachinko (una sala simile ai casinò).

«Condizioni inumane»

Oltre alle esecuzioni in sé, in molti criticano le condizioni in cui avvengono: Secondo Amnesty International, i detenuti passano in genere anni in isolamento, venendo avvisati solo poche ore prima della loro esecuzione. Nel 2009, Amnesty aveva indicato in un rapporto che il Giappone «sottopone i detenuti nel braccio della morte a punizioni crudeli, inumane e degradanti».

Un altro tema di discussione riguarda l'efficacia dei processi che portano alle condanne: nel 2014, Iwao Hakamada è stato rilasciato dopo aver trascorso più di 45 anni in attesa di essere giustiziato. L'ormai 85enne ha dichiarato di essere stato vittima di «interrogatori violenti» e di una fabbricazione di prove.

Necessaria per contrastare i «crimini atroci»

Dalla politica, però, non c'è segno di volersi smuovere: «Dato che crimini atroci continuano a verificarsi uno dopo l'altro, è necessario giustiziare coloro la cui colpa è estremamente grave, quindi sarebbe inappropriato abolire la pena capitale» ha recentemente commentato il vicesegretario di gabinetto, Seihi Kihara, difendendo l'uso della pena di morte in Giappone.

Al momento, ci sono ancora più di 100 persone in attesa di essere giustiziate. Le ultime esecuzioni in Giappone erano avvenute il 26 dicembre 2019, anno in cui sono stati giustiziati in totale tre criminali. Nel 2018 sono state invece quindici le persone che hanno perso la vita per mano dello Stato.