O.J. Simpson è un uomo libero

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

CARSON CITY - L'ex campione di football americano O.J. Simpson è stato rilasciato: da oggi è nuovamente un uomo libero.

Lo ha dichiarato il Dipartimento di Sicurezza Pubblica del Nevada, che gli ha concesso il ritorno alla libertà - con tre mesi d'anticipo rispetto al termine previsto del regime di libertà condizionata. Le autorità hanno riconosciuto la buona condotta dell'ex star della NFL, che ha quindi trascorso in carcere nove dei 33 anni a cui è stato condannato nel 2008. Dal 2017 al 2021, poi, è stato in libertà condizionata.

L'ormai 74enne, lo ricordiamo, si è macchiato nel 2007 del reato di rapina a mano armata, quando si è introdotto in un hotel e in un casinò (insieme ad altre persone) per ottenere illegalmente dei cimeli sportivi. L'ex star dei Buffalo Bills si era allora giustificato dicendo che quegli oggetti appartenevano a lui.

Come ben sappiamo non è stata l'unica volta in cui Simpson è finito sotto i riflettori della giustizia: nel 1994 fu uno dei sospetti nell'ormai storico caso dell'omicidio dell'ex moglie, Nicole Brown Simpson e di un suo amico, Ron Goldman. Dopo un lungo e controverso processo, però, fu assolto nel 1995.