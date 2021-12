Passi avanti per un vaccino a mRNA anche contro l'HIV

ANNAPOLIS - Anche per l'Hiv potrebbe arrivare un vaccino con lo stesso meccanismo utilizzato per quelli in uso contro il Covid, ovvero un vaccino a Rna messaggero come quelli Moderna e Pfizer.

È la promessa che arriva da uno studio su animali pubblicato sulla rivista Nature Medicine: il vaccino sperimentale è stato testato con successo su topolini e macachi e in futuro potrebbe entrare in sperimentazione clinica di fase I su volontari adulti sani.

Guidata da Paolo Lusso, la sperimentazione si deve a scienziati del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), parte degli statunitensi National Institutes of Health ed ha coinvolto tra gli altri anche scienziati della farmaceutica Moderna.

Il vaccino funziona esattamente come quelli per prevenire il Covid, ovvero contiene sotto forma di Rna messaggero le istruzioni genetiche per produrre proteine virali: nel caso del SARS-CoV-2 l'istruzione è quella per la proteina Spike, nel caso dell'HIV si tratta degli Rna messaggeri per le proteine "Envelope" e "GAG".

Nei primi test su animali il vaccino ha dimostrato di indurre una risposta anticorpale specifica e lo sviluppo di cellule immunitarie, ma ancora ha bisogno di rodaggio per ridurre il numero di somministrazioni necessarie e confermarne l'efficacia preventiva contro l'infezione.