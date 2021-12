Scagionato da uno stupro 40 anni dopo (16 dei quali passati in carcere)

NEW YORK - Nel 1981, Anthony Broadwater è stato arrestato e condannato con l'accusa di stupro nei confronti della scrittrice Alice Sebold. Dopo 16 anni passati in carcere, però, è emersa l'innocenza dell'uomo, che nel 1998 è stato scarcerato e settimana scorsa è stato finalmente scagionato completamente, con il procuratore distrettuale della contea di Onondaga che ha sentenziato che il caso è stato lacunoso, con prove insufficienti e metodi screditati.

Sebold ha oggi chiesto scusa per la sua parte nella condanna ingiusta a Broadwater. «Mi dispiace profondamente per quello che ha passato, soprattutto per il fatto che la vita che avrebbe potuto condurre gli è stata ingiustamente rubata, e so che nessuna scusa può cambiare ciò che è successo, e mai lo farà», sono le parole usate dalla Sebold in una dichiarazione su Medium.

L'ormai 61enne Broadwater, che al momento di essere scagionato ha pianto «lacrime di gioia e di sollievo» in quanto finalmente rimosso dal pesante registro dei criminali sessuali, ha dichiarato di essere «sollevato dal fatto che lei si sia scusata».

L'aggressione nel 1981

La Sebold fu aggredita quando aveva 18 anni ed era una studentessa della Syracuse University di New York, un episodio di violenza che è stato raccontato anche nel suo romanzo autobiografico "Lucky", del 1999, che ha venduto milioni di copie. Un giorno di qualche mese dopo, chiamò la polizia dicendo di aver visto l'uomo che credeva il suo aggressore. Broadwater, che era in zona in quel momento, è poco dopo stato arrestato.

Seppur Sebold non l'abbia poi riconosciuto in un confronto effettuato dalla polizia, Anthony Broadwater fu comunque processato e condannato sulla base di altri indizi, tra cui il racconto della vittima e un'analisi microscopica dei capelli (un metodo che ormai, però, è screditato).

Nella sua dichiarazione, la scrittrice ha anche detto di aver trascorso gli ultimi otto giorni cercando di «comprendere come ciò possa essere accaduto», aggiungendo che dovrà fare i conti con il fatto «che il mio stupratore, con tutta probabilità, non sarà mai conosciuto. Potrebbe aver continuato a stuprare altre donne, e certamente non sconterà mai il tempo in prigione che ha invece trascorso Broadwater».

