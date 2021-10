La spada di un cavaliere crociato emerge dai fondali marini

Giornalista in formazione

HAIFA - Un cavaliere crociato diretto verso la Terra Santa per rispondere all'appello di un Papa, per fede o per brama di un'avventura.

Almeno 900 anni dopo, dai fondali del Mediterraneo, è stata recuperata una testimone di quegli anni: un'antica spada che è presumibilmente appartenuta proprio ad un crociato. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters.

L'ha scoperta un subacqueo dilettante che stava facendo immersioni in quell'area, ha spiegato l'Autorità israeliana per le Antichità, che pulirà e restaurerà il reperto per poi esporlo al pubblico.

L'arma, con una lama lunga circa un metro, è stata trovata ricoperta e incrostata da organismi marini vicino alla città portuale di Haifa, che potrebbe allora essere stata utilizzata come rifugio per i marinai.

