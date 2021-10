Rimasti a terra per quasi due anni, i piloti fanno fatica a volare

NEW YORK - Ci sono errori sul lavoro che possono passare inosservati e altri che possono causare morte e distruzione. È il caso dei piloti degli aerei che a causa dei pochi voli effettuati negli ultimi due anni stanno perdendo la mano e ci sono stati episodi, negli Stati Uniti, che hanno sfiorato il disastro.

Un pilota tornato in cabina dopo essersi dimesso dal coronavirus si è dimenticato di avviare il secondo motore nella fase di decollo e, accortosi dell'errore, ha fermato subito l'aereo.

Un altro, fermo da sette mesi, stava atterrando e si trovava a 240 metri dal suolo quando si è accorto di non aver abbassato le ruote. Qualche settimana prima, un volo di linea era partito nella direzione sbagliata. L'aereo era pilotato da un comandante che era tornato a bordo per la volta dopo più di sei mesi.

Questi sono solo alcuni esempi riportati da Bloomberg che ha dedicato un articolo alla problematica dei piloti che, fuori allenamento, fanno fatica a riprendere le redini degli aerei. E visto che non è proprio come andare in bicicletta, ci vorrà un po' di tempo prima che riprendano totalmente la mano. I tre casi citati sono avvenuti negli scorsi mesi, quando i piloti americani sono tornati al lavorare più o meno regolarmente.

Alcuni piloti hanno raccontato in modo confidenziale i propri errori. Questi vengono archiviati in un database progettato per identificare le minacce emergenti alla sicurezza. Il programma è finanziato dalla Federal aviation administration americana, che inizia a mostrare una certa preoccupazione per i diversi errori umani che si stanno verificando in gran parte del mondo.

La società di consulenza Oliver Wyman ha riportato che ci sono almeno 100'000 piloti che, a causa dei tagli, lavorano molto poco e molti di loro non lavorano da più di 18 mesi. Ciò che si teme di più è come una dimenticanza o una mancanza di allenamento possano velocemente portare alla tragedia.