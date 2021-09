Vladimir Putin è in auto-isolamento

MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin si trova in auto-isolamento, per precauzione, dopo che diversi membri del suo entourage sono risultati positivi al coronavirus.

Lo ha reso noto il Cremlino in giornata, assicurando però che Putin «è assolutamente sano», e che non ha contratto la malattia. «Naturalmente sappiamo chi è risultato positivo tra i collaboratori. L'autoisolamento non influenzerà direttamente il lavoro del Presidente» ha detto il portavoce del Presidente, Dimitry Peskov.

Vista la misura preventiva «decisa in consultazione con i medici», gli incontri «di persona» non avranno luogo per un po', ha poi spiegato Peskov, chiarendo che «questo non influirà sulla loro frequenza. Il presidente continuerà infatti la sua attività tramite videoconferenze».

Il primo incontro colpito dalla novità sarà la visita in Tajikistan, che verrà sostituita con una riunione online.

Putin, lo ricordiamo, ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino russo, lo Sputnik V.