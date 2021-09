Una stazione spaziale lunga 1'000 metri, il progetto cinese

PECHINO - La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è larga 110 metri e lunga 75 metri. Un progetto cinese, però, potrebbe farla sembrare un modellino: il Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese sta infatti valutando la costruzione di un veicolo spaziale gigantesco, lungo fino ad un chilometro.

L'ambizioso progetto s'inserisce nel tema sempre più attuale dei viaggi spaziali, poiché tali veicoli «sono strategicamente importanti per il futuro sfruttamento delle risorse spaziali, l'esplorazione dell'universo e la vita in orbita» si legge sul sito web del Ministero.

È un progetto realistico?

Sembra fantascienza, ma è realizzabile un progetto del genere? «Penso che teoricamente sia del tutto fattibile» ha dichiarato al portale Livescience Mason Peck, professore d'ingegneria spaziale alla Cornell University.

«Ci sono problemi di scala, chiaramente, ma non li definirei ostacoli insormontabili» ha detto l'esperto, ex capo tecnologo della Nasa.

Ci siamo vicini? Non proprio: i ricercatori dovranno esplorare nuovi metodi di costruzione, per renderne possibile la realizzazione. In particolare poiché un tale mezzo non può essere costruito sulla terra, ma va fatto direttamente nello spazio.

Il problema principale: il costo

Non lavorare sulla Terra vuol dire che tutti i materiali di costruzione dovranno essere mandati in orbita. Operazione il cui costo è enorme, secondo Peck: «La sfida più grande del progetto, di gran lunga, è sicuramente il costo».

Al momento 15 milioni di yuan - circa 2,3 milioni di dollari - sono stati messi in bilancio solo per la ricerca e lo studio di fattibilità. Per un confronto, visto che ne abbiamo ricordato le dimensioni, la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è costata circa 100 miliardi di dollari. «Pensate quindi a quanto ammonterebbe il budget per costruire una stazione spaziale dieci volte più grande», ha suggerito Peck.

Secondo Michael Lembeck, professore d'ingegneria aerospaziale all'Università dell'Illinois, una simile struttura è possibile in teoria, ma è una storia diversa, nella pratica: «È un po' come parlare della costruzione dell'astronave Enterprise di 'Star Trek'», ha detto, sempre a Livescience, «È divertente pensarci, ma non è molto realistico», ha poi concluso, riferendosi al costo.